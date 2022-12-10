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ارتكب عدة جرائم أبرزها السلب وانتحال صفة.. القبض على مواطن بالقصيم
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ارتكب عدة جرائم أبرزها السلب وانتحال صفة.. القبض على مواطن بالقصيم

ارتكب عدة جرائم أبرزها السلب وانتحال صفة.. القبض على مواطن بالقصيم

ارتكب عدة جرائم أبرزها السلب وانتحال صفة.. القبض على مواطن بالقصيم
٠٨:٤٨:٣٢ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، اليوم، القبض على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

استخدم مركبة بلوحات مسروقة

وقال بيان الأمن العام، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم تمكنت من القبض على مواطن، لانتحاله صفة غير صحيحة، وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.

وأضاف بيان الأمن العام أنه جرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وكانت دوريات الأمن في محافظة الطائف قبضت على مواطن، منتصف الأسبوع الماضي، لصدمه مركبات عمدًا وإشهار السلاح الأبيض على آخر ومحاولة صدم مركبة أمنية والهروب من الموقع.

وحسب بيان نشره “الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مرور منطقة تبوك تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط.

وقال “المرور ” عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن قائد المركة عرض سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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