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سائق مركبة: أخذت مركبة تظليل والمركبة غير مظللة..ماذا أفعل؟

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سائق مركبة: أخذت مركبة تظليل والمركبة غير مظللة..ماذا أفعل؟

سائق مركبة: أخذت مركبة تظليل والمركبة غير مظللة..ماذا أفعل؟

سائق مركبة: أخذت مركبة تظليل والمركبة غير مظللة..ماذا أفعل؟
٠٨:٠٧:٤٥ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع شكوى قائد مركبة بسبب تسجيل مخالفة تظليل مركبة، رغم أن مركبته غير مظللة.

وقال المواطن في شكواه : “أخذت مخالفة تظليل وأنا السيارة غير مظللة، ولا يوجد اعتراض فما هو الحل؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “مرحباً بك، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكراً لتواصلك”.

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات بشأن وجود مراكز عمل في الفترة المسائية لطباعة رخصة القيادة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه : “سلام عليكم.. هل يوجد فروع لكم تعمل فترة المساء لطباعة رخصة القياده؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، بإمكانك طلب إيصال رخصة القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل). نشكر تواصلك”.

 

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هل يوجد فروع مسائية لطباعة رخصة القيادة؟ المرور يجيب

 

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الكلمات الدلالية:
المرور تظليل المركبة مركبة

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