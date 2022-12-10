«تويتر» يستعد لحذف 1.5 مليار حساب.. ما السبب؟

تواصل – وكالات:

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيحذف 1.5 مليار حساب غير نشط عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

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الحسابات التي سيتم حذفها

قال ماسك في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الحسابات التي سيتم حذفها هي التي لم تغرد أو تسجل دخول لسنوات.

وفي الربع الثاني من عام 2022، أحصى “تويتر” 237.8 مليون مستخدم على أنهم “مستخدمون نشطون يوميًا يمكن تحقيق الدخل من خلالهم”، وهو مقياس يشير إلى أنهم نشيطون ويتم عرض إعلانات عبر حساباتهم.

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شروط خدمة تويتر

وتنص شروط خدمة “تويتر” على أنه يجب تسجيل الدخول مرة كل 6أشهر على الأقل حتى يعتبر الحساب نشطًا.

ويقول “تويتر”: “يعتمد عدم النشاط على تسجيل الدخول. يُرجى ملاحظة أنه قد لا تتمكن من معرفة ما إذا كان الحساب غير نشط حاليًا، حيث لا تظهر جميع علامات نشاط الحساب بشكل عام”.