بالصور.. تسرب 14 ألف برميل من النفط وإغلاق أكبر خط بين أمريكا وكندا

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت شركة تي سي للطاقة، غلق أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة، بعد أن تسرب 14 ألف برميل من النفط إلى مجرى مائي في كانساس، وقالت الجمعة إنها لا تزال تدرس متى ستكون قادرة على إعادة الخط إلى الخدمة.

استمرار الإغلاق حتى إشعار آخر

وقالت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة إن الجهود المبذولة لإزالة النفط من أكبر تسرب للنفط الخام في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عشرة أعوام ستستمر هذا الأسبوع، ما يجعل من المرجح أن يستمر إغلاق خط أنابيب كيستون لعدة أيام أخرى، حسب “الاقتصادية”.

اقرأ أيضا:

ماذا عليك أن تفعل عند تسرب الغاز؟.. 4 نصائح هامة من «الدفاع المدني»

622 ألف برميل من الخام الكندي يوميا

ويعد التسرب الحالي هو ثالث تسرب لعدة آلاف من براميل النفط الخام من خط الأنابيب منذ افتتاحه لأول مرة في 2010، وتسبب تسرب سابق لخط كيستون في استمرار إغلاقه أسبوعين تقريبا.

وينقل خط كيستون 622 ألف برميل من الخام الكندي يوميا إلى مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، فيما قال محللون إن توقف الخط قد يؤثر في المخزونات بمركز التخزين الرئيس في كوشينج بولاية أوكلاهوما ويقطع إمدادات الخام إلى مركزي تكرير النفط. وواصلت الطواقم في كانساس جهود التطهير الجمعة بعد هذا التسرب الذي لم يعرف سببه، بحسب “رويترز”.