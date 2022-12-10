60 مليار ريال واردات المملكة السلعية في سبتمبر
تواصل – فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بيانا، أوضح أن واردات المملكة السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 60.05 مليار ريال، بارتفاع قدره 27% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021.
وانخفضت الواردات من السلع بنسبة 5%، مقارنة بشهر أغسطس 2022 بنحو 3.46 مليار ريال، حسب “أرقام”.
الصين تتصدر بنحو 20%
وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للمملكة بنحو 11.86 مليار ريال وبنسبة 20% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر سبتمبر 2022، تلتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا، بنسبة بلغت 12%، ثم الإمارات، في المركز الثالث، بحصة 7%، بينما جاءت الهند في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.
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ارتفاع واردات الأجهزة والمعدات الكهربائية
وأرجعت بيانات “هيئة الإحصاء” ارتفاع واردات المملكة خلال شهر سبتمبر 2022، إلى ارتفاع وارداتها من “آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزائها” بقيمة 2 مليار ريال وبنسبة 20%، وارتفاع الواردات من “عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة” بقيمة 3.64 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع عدة أقسام أخرى.