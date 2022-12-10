60 مليار ريال واردات المملكة السلعية في سبتمبر

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بيانا، أوضح أن واردات المملكة السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 60.05 مليار ريال، بارتفاع قدره 27% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021.

وانخفضت الواردات من السلع بنسبة 5%، مقارنة بشهر أغسطس 2022 بنحو 3.46 مليار ريال، حسب “أرقام”.

الصين تتصدر بنحو 20%

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للمملكة بنحو 11.86 مليار ريال وبنسبة 20% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر سبتمبر 2022، تلتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا، بنسبة بلغت 12%، ثم الإمارات، في المركز الثالث، بحصة 7%، بينما جاءت الهند في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.

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