السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
60 مليار ريال واردات المملكة السلعية في سبتمبر
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60 مليار ريال واردات المملكة السلعية في سبتمبر

60 مليار ريال واردات المملكة السلعية في سبتمبر

60 مليار ريال واردات المملكة السلعية في سبتمبر
٠٨:٠١:٤٨ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، بيانا، أوضح أن واردات المملكة السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 60.05 مليار ريال، بارتفاع قدره 27% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021.

وانخفضت الواردات من السلع بنسبة 5%، مقارنة بشهر أغسطس 2022 بنحو 3.46 مليار ريال، حسب “أرقام”.

الصين تتصدر بنحو 20%

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للمملكة بنحو 11.86 مليار ريال وبنسبة 20% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر سبتمبر 2022، تلتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا، بنسبة بلغت 12%، ثم الإمارات، في المركز الثالث، بحصة 7%، بينما جاءت الهند في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.

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ارتفاع واردات الأجهزة والمعدات الكهربائية

وأرجعت بيانات “هيئة الإحصاء” ارتفاع واردات المملكة خلال شهر سبتمبر 2022، إلى ارتفاع وارداتها من “آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزائها” بقيمة 2 مليار ريال وبنسبة 20%، وارتفاع الواردات من “عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة” بقيمة 3.64 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع عدة أقسام أخرى.
الكلمات الدلالية:
الصين الهيئة العامة للإحصاء واردات السعودية السلعية

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