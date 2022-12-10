مشروع رائد.. «موهبة» تجمع 100 شاب من جميع أنحاء العالم في جدة

تواصل – فريق التحرير:

تحتضن مدينة جدة، المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع 2022 في نسخته الثانية، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، برعاية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

«موهبة» ترعى مؤتمر الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين 2022 في أمريكا

منصة تجمع الموهوبين من كل أنحاء العالم

ويجمع المؤتمر في نسخته الثانية، الشباب الحالمين الموهوبين والمبدعين من كل أنحاء العالم، ليشاركوا أقرانهم من الشباب السعودي في بناء منصة تجمع الموهوبين من كل أنحاء العالم، وتمكّنهم من تشكيل فرق تعمل على طرح حلول ريادية لمشكلات التنمية المستدامة في العالم.

وستشكل هذه المنصة عند بنائها، نموذجًا رائدًا لمنصة تفكير عالمي جمعي مبدع، يمكّن شباب العالم من العمل على صناعة مستقبل العالم الجديد، وفقًا للحهة المنظمة للمؤتمر.

ويهدف “الأيدياثون” في المؤتمر إلى تطوير منصة عالمية، لتمكين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، للمساهمة بحلول نوعية لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات في المستقبل.

وسيعمل الشباب الموهوبون في المؤتمر على تحدٍّ لتطوير مواصفات وخصائص هذه المنصة العالمية لإدارة المواهب والحلول الابتكارية. وتهدف المنصة التي سيتم تطويرها إلى استقطاب وتطوير المواهب، وإنتاج الحلول الابتكارية المستدامة للتحديات العالميه المستقبلية وتحديات التنمية المستدامة.

أهداف المؤتمر:

• إلهام وتمكين الموهوبين من أنحاء العالم لصياغة مستقبل جديد.

• بناء منصة عالمية لتطوير وإدارة الخبرات والمواهب والإبداعات لتقود المستقبل.

الفئة المستهدفة:

صناع السياسات والقرارات.

المبتكرون ورجال الأعمال.

الشباب الموهوبون.

خبراء في الموهبة والإبداع.

318 طالبًا وطالبة يجتازون اختبار «موهوب2» ويتأهلون للأولمبيادات الدولية

ماذا عن الأيدياثون؟

ويشارك في “الأيدياثون” والمؤتمر نحو مائة من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء العالم، ممن يدرسون حاليًا، أو من الحاصلين على درجات علمية نوعية من أعلى خمسين جامعة في العالم تحت إشراف العديد من الخبراء المتخصصين في الموهبة والإبداع والابتكار والتقنية.

وسيعمل هؤلاء المبدعون في مجموعات تتنوع من حيث المواهب والتخصصات، لتطوير أفكار نوعية لمواصفات وخدمات هذه المنصة، تمكنها من الآتي:

-استقطاب الموهوبين من مختلف أنحاء العالم.

-تقديم الدعم النوعي لهم من خلال المنصة.

-إشراكهم في تحديات مستقبلية تدعم من قبل العديد من الجهات والمنظمات التي تعنى بالبحث عن الحلول الابتكارية لمواجهة المستقبل.