نصائح مهمة لتدريب الأطفال على تحمل المسؤولية
تواصل – فريق التحرير:
وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصائح مهمة لتعويد الطفل على تحمل المسؤولية، مؤكدا أهمية القدوة الحسنة في التأثير على سلوك الأطفال.
وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عود أطفالك على تحمل المسؤولية بالتدريج بدءاً من ترتيبه لسريره وغرفة نومه وأغراضه الخاصة”.
وأضاف السلمان “عود الطفل أيضا على الأذكار والأدعية الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وتذكر أن من أقوى وسائل التربية هي القدوة الحسنة”.
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