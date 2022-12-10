نصائح مهمة لتدريب الأطفال على تحمل المسؤولية

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وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصائح مهمة لتعويد الطفل على تحمل المسؤولية، مؤكدا أهمية القدوة الحسنة في التأثير على سلوك الأطفال.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عود أطفالك على تحمل المسؤولية بالتدريج بدءاً من ترتيبه لسريره وغرفة نومه وأغراضه الخاصة”.

وأضاف السلمان “عود الطفل أيضا على الأذكار والأدعية الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وتذكر أن من أقوى وسائل التربية هي القدوة الحسنة”.

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