السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مشروع رائد.. «موهبة» تجمع 100 شاب من جميع أنحاء العالم في جدة
ضبط مواطن بحوزته كميات من المواد المخدرة في بيشة
نصائح مهمة لتدريب الأطفال على تحمل المسؤولية
فيديو.. ذئب يخطف طفلة أمام والدها
صراع بين أبل وإريكسون على براءات الاختراع
فوائد مذهلة..الجري لمدة دقيقة واحدة يوميًا يجنبك أمراضًا مميتة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

فيديو.. ذئب يخطف طفلة أمام والدها

فيديو.. ذئب يخطف طفلة أمام والدها

فيديو.. ذئب يخطف طفلة أمام والدها
٠٧:٠٥:٣٤ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

                       تواصل – فريق التحرير

لم يصدق الأب نفسه وهو يشاهد ذئبًا يحاول خطف ابنته الصغيرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتمكن الذئب بالفعل من خطف الطفلة وجرها لعدة أمتار، قبل أن يسارع والدها لإنقاذها من بين أنيابه، وفق ما أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. ردة فعل «ذئب» بعد أن نادى عليه صاحبه في الصحراء

الذئب يجر الطفلة في فناء المنزل

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة أمام أحد المنازل يظهر الذئب وهو يجر الطفلة في فناء المنزل وسط صرخات الأخيرة، قبل أن يتدخل الأب ويخلص ابنته من أنياب الذئب ويأخذها إلى البيت، ليعود لمطاردة الذئب، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

اقرأ أيضًا:

ظهور 13 ذئبًا فوق حافات جبل طويق بالحريق (فيديو)

وتبلغ الابنة من العمر عامين، وقد تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد إصابتها بجروح عميقة في ساقها. ومع ذلك، ذكرت عائلتها أن الإصابة غير مميتة وأنها تتعافى.

الكلمات الدلالية:
ذئب طفلة فيديو مدينة لوس أنجلوس

مواد ذات صلة

المزيد
شركة تكشف عن الزجاج الأشد متانة على الإطلاق

شركة تكشف عن الزجاج الأشد متانة على الإطلاق

٠١:٥١ ص، السبت، ٢٥ يوليو ٢٠٢٠
«وادي الدواسر» يتحدى الشتاء بـ«العريكة» الوجبة الشعبية الأشهر (صور)

«وادي الدواسر» يتحدى الشتاء بـ«العريكة» الوجبة الشعبية الأشهر (صور)

٠٢:٥٣ م، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦
أسد يفترس مدربه أمام أعين الجماهير (فيديو)

أسد يفترس مدربه أمام أعين الجماهير (فيديو)

٠٨:٣٥ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
5 أعطال يسببها تلف فلتر الهواء بالسيارة

5 أعطال يسببها تلف فلتر الهواء بالسيارة

١١:٢٦ م، الأثنين، ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *