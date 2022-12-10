فيديو.. ذئب يخطف طفلة أمام والدها

تواصل – فريق التحرير

لم يصدق الأب نفسه وهو يشاهد ذئبًا يحاول خطف ابنته الصغيرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتمكن الذئب بالفعل من خطف الطفلة وجرها لعدة أمتار، قبل أن يسارع والدها لإنقاذها من بين أنيابه، وفق ما أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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الذئب يجر الطفلة في فناء المنزل

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة أمام أحد المنازل يظهر الذئب وهو يجر الطفلة في فناء المنزل وسط صرخات الأخيرة، قبل أن يتدخل الأب ويخلص ابنته من أنياب الذئب ويأخذها إلى البيت، ليعود لمطاردة الذئب، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وتبلغ الابنة من العمر عامين، وقد تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد إصابتها بجروح عميقة في ساقها. ومع ذلك، ذكرت عائلتها أن الإصابة غير مميتة وأنها تتعافى.