ضبط مواطن بحوزته كميات من المواد المخدرة في بيشة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت،شرطة عسير، اليوم، من القبض على مواطن، عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وذخيرة.

كمية من الحشيش وأقراص أمفيتامين

وأعلن حساب الأمن العام الرسمي على تويتر، أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيشة، ألقت القبض على مواطن، بحوزته 7 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، و42 قرصا من مادة الأمفيتامين المخدرة، فضلا عن سلاحين ناريين، وطلقات حية، غير مرخصة.

وأضاف أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص

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الحشيش يصيب بهلاوس

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في وقت سابق، من أن مخدر الحشيش يسبب الإصابة بالأمراض النفسية، والهلاوس السمعية والبصرية.

وقالت في مقطع فيديو توعوي عبر حسابها في موقع “تويتر”، إن “الحشيش يعد من المواد المثبطة إذا ما استعمل بكميات قليلة إلى متوسطة، ومهلوسًا إذا ما استخدم بكميات كبيرة”.

واعتبرت أن: “الحشيش يعد بواية الإدمان الأولى، لأنه طبقًا لكثير من الدراسات العلمية، يعتبر من أولى المواد المخدرة التي عادة ما يجربها المراهقون في البداية”.