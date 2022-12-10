صراع بين أبل وإريكسون على براءات الاختراع

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قالت شركة إريكسون السويدية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات، إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع شركة أبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات لإنهاء جميع النزاعات القانونية الجارية بينهما المتعلقة ببراءات الاختراع في العديد من الدول.

533 مليار دولار لحقوق الملكية الفكرية

وقدرت إريكسون إيرادات ترخيص حقوق الملكية الفكرية للربع الرابع من عام 2022 تتراوح بين 5ر5 إلى 6 مليار كرونة سويدية، بما يعادل نحو 533 مليون دولار، حسب “العين”.

ويشمل الاتفاق ترخيصا متبادلا يتعلق بالتقنيات الخلوية الأساسية القياسية الحاصلة على براءة اختراع ومنح بعض حقوق براءات اختراع أخرى.

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مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس مع نهاية 2022

كانت إريكسون رفعت دعاوى قضائية جديدة ضد أبل، مطلع العام الجاري، متهمة عملاق الهواتف الأمريكي بانتهاك براءات اختراع لها حول تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.

ورفعت الشركة السويدية إريكسون دعوى قضائية، الإثنين الماضي، أمام محكمة في غرب تكساس- وهي معروفة بأنَّها خاصة بدعاوى لأصحاب براءات الاختراع.