السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
100 وظيفة شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد
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100 وظيفة شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد

100 وظيفة شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد

100 وظيفة شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد
٠٦:٢٦:٥٣ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية
  • الشراكات الاستراتيجية
  • مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية
  • مدير التميز التشغيلي
  • مدير التسويق وتطوير المنتج
  • مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية
  • محلل اعمال ارصاديه
  • محلل اول التخطيط الاستراتيجي
  • محلل اول التميز التشغيلي
  • محلل التميز التشغيلي
  • مدير حساب مبيعات
  • مدير مشروع ارصاد
  • أخصائي مبيعات
  • كبير أخصائي تسويق
  • كبير أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي
  • أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي
  • أخصائي تسويق
  • مدير التسعيرات والعقود
  • كبير أخصائي التسعيرات والعقود
  • أخصائي التسعيرات والعقود
  • كبير ممثل خدمة عملاء
  • ممثل خدمة عملاء
  • منسق استراتيجية وتسويق
  • منسق تخطيط وتميز تشغيلي
  • أخصائي تقارير وأنظمة أرصادية
  • أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس
  • أخصائي خدمات مناخ
  • أخصائي نظم معلومات جغرافية
  • أخصائي ارصاد جوية
  • مصمم ارصادي لنشر المعلومات
  • محلل بيانات جودة توقعات الطقس
  • أخصائي وثائق ومحفوظات
  • مشرف وحدة التميز
  • مشرف وحدة التخطيط للطوارئ
  • أخصائي امن سيراني
  • مشرف غرفة الطوارئ المركزية
  • أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني
  • أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.
التخصصات:
  •  إدارة الاعمال.
  •  المالية
  •  محاسبة
  •  القانون
  •  الهندسة
  •  علوم الحاسب.
  • علوم البيانات.
  •  التسويق.
  •  تقنية المعلومات.
  •  إدارة أنظمة المعلومات.
  •  أبحاث الأرصاد الجوية.
  •  نظريات الأبحاث.
  • وغيرها

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا وينتهي 24-05-1444 الموافق 18 ديسمبر 2022 

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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المركز الوطني للأرصاد فرص وظائف وظائف شاغرة

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