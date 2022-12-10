100 وظيفة شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: