100 وظيفة شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية
- الشراكات الاستراتيجية
- مدير قسم الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية
- مدير التميز التشغيلي
- مدير التسويق وتطوير المنتج
- مشرف مراقبة الجودة والمتابعة للمشاريع الارصادية
- محلل اعمال ارصاديه
- محلل اول التخطيط الاستراتيجي
- محلل اول التميز التشغيلي
- محلل التميز التشغيلي
- مدير حساب مبيعات
- مدير مشروع ارصاد
- أخصائي مبيعات
- كبير أخصائي تسويق
- كبير أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي
- أخصائي قنوات التواصل الاجتماعي
- أخصائي تسويق
- مدير التسعيرات والعقود
- كبير أخصائي التسعيرات والعقود
- أخصائي التسعيرات والعقود
- كبير ممثل خدمة عملاء
- ممثل خدمة عملاء
- منسق استراتيجية وتسويق
- منسق تخطيط وتميز تشغيلي
- أخصائي تقارير وأنظمة أرصادية
- أخصائي إحصاء جودة توقعات الطقس
- أخصائي خدمات مناخ
- أخصائي نظم معلومات جغرافية
- أخصائي ارصاد جوية
- مصمم ارصادي لنشر المعلومات
- محلل بيانات جودة توقعات الطقس
- أخصائي وثائق ومحفوظات
- مشرف وحدة التميز
- مشرف وحدة التخطيط للطوارئ
- أخصائي امن سيراني
- مشرف غرفة الطوارئ المركزية
- أخصائي استجابة حوادث للأمن السيبراني
- أخصائي هوية الوصول والتحكم للأمن السيبراني.
التخصصات:
- إدارة الاعمال.
- المالية
- محاسبة
- القانون
- الهندسة
- علوم الحاسب.
- علوم البيانات.
- التسويق.
- تقنية المعلومات.
- إدارة أنظمة المعلومات.
- أبحاث الأرصاد الجوية.
- نظريات الأبحاث.
- وغيرها
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف متاح حاليا وينتهي 24-05-1444 الموافق 18 ديسمبر 2022
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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