الرئيس التونسي يصل المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي

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وصل الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي في إطار زيارته الحالية إلى المملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

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المشاركة في القمة العربية الصينية الأولى

ويزور الرئيس التونسي المملكة، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت بالرياض الجمعة.

محادثات بين ولي العهد والرئيس التونسي

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجمعة الرئيس التونسي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبدالعزيز الصقر.