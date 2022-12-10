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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على الشعيرة جنوب شرق المظيلف
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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على الشعيرة جنوب شرق المظيلف

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على الشعيرة جنوب شرق المظيلف

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على الشعيرة جنوب شرق المظيلف
٠٦:٢٠:٢٤ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على مركز الشعيرة جنوب شرق المظيلف.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة على أحياء مركز المظيلف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة المظيلف مركز الشعيرة

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