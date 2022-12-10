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روسيا تلجأ لصواريخ إيران.. مجددا

روسيا تلجأ لصواريخ إيران.. مجددا

روسيا تلجأ لصواريخ إيران.. مجددا
٠٦:٤٤:٠٤ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:               

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، تقريرا كشف احتمالية أن تكون موسكو قد استنفدت نسبة كبيرة من مخزونها من صواريخ إسكندر الباليستية قصيرة المدى، والتي تحمل رؤوسا حربية يبلغ وزنها 500 كيلوغرام ويصل مداها إلى 500 كيلومتر.

دعم إيراني متواصل للجيش الروسي

وأوضح التقرير أن روسيا تستخدم عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية الإيرانية في مواصلة وتوسيع ضرباتها ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، حال الحصول عليها من طهران، حسب “العربية”.

ورجح التقرير أن يزداد الدعم الإيراني للجيش الروسي في الأشهر المقبلة، مضيفا أن موسكو تحاول الحصول على المزيد من الأسلحة، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية.

وقالت الوزارة إن روسيا ستقدم على الأرجح لإيران دعما عسكريا وتقنيا غير مسبوق في علاقتهما الدفاعية.

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شراكة دفاعية بين روسيا وإيران

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تشكل ما قالت إنها “شراكة دفاعية كاملة” بين روسيا وإيران، مشددة على أن ذلك لو تم فعلاً فسيعود بضرر كبير على أوكرانيا ومن حول إيران وحتى على العالم بأسره، وهو ما حذّرت إيران من المضي قدماً فيه.

عقوبات جديدة على روسيا

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مركزها روسيا تنشط خصوصا في حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز دفاعاتها الجوية ضد الطائرات المسيرة.

الكلمات الدلالية:
أخبار روسيا روسيا وإيران صواريخ باليستية موسكو وزارة الدفاع البريطانية

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