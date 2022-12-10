«سدايا» تجدد الدعوة للمشاركة في استطلاع حول تعديل نظام حماية البيانات الشخصية

تواصل – فريق التحرير:

جددت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، دعوتها للمشاركة في استطلاع للرأي حول مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية.

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التعديلات المقترحة على نظام حماية البيانات الشخصية

وتقول “سدايا” عبر حسابها في “تويتر”، إنها تهدف من إحراء الاستطلاع عبر منصة استطلاع الرأي (اضغط هنا) إلى مشاركة الآراء بشأن التعديلات المقترحة على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) و تاريخ 1443/2/9هـ.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي إنفاذًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، وإلتزامًا من الهيئة بتحقيق أعلى درجات الشفافية والمشاركة مع كافة المعنيين بهذا القطاع الحيوي والهام.

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تحليل الآراء وإصدار التوصيات

ودعت الهيئة كافة الجهات العامة والخاصة وغير الربحية والأفراد لإبداء تعليقاتهم على التعديلات المقترحة، حيث سيتم تحليل ودراسة كافة الآراء الواردة واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.

يذكر أن الاستطلاع بدأ في 20/11/2022، ومن المقرر أن ينتهي في 20/12/2022.