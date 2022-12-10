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رئيس جمهورية جيبوتي يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض
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رئيس جمهورية جيبوتي يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض

رئيس جمهورية جيبوتي يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض

رئيس جمهورية جيبوتي يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض
٠٥:٥٢:٥٤ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

افتتح الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، اليوم، مقر سفارة بلاده في العاصمة الرياض.

 

حضر الافتتتاح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف عبدالمجيد بن راشد السماري.

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كما حضر حفل الافتتاح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني السهلي، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

الكلمات الدلالية:
الياض رئيس جيبوتي سفارة جيبوتي وزارة الخارجية

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