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وفاة 3 أشقاء من حفظة القرآن في حريق بدولة عربية.. الأكبر ضحّي بحياته لإنقاذ شقيقته
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وفاة 3 أشقاء من حفظة القرآن في حريق بدولة عربية.. الأكبر ضحّي بحياته لإنقاذ شقيقته

وفاة 3 أشقاء من حفظة القرآن في حريق بدولة عربية.. الأكبر ضحّي بحياته لإنقاذ شقيقته

وفاة 3 أشقاء من حفظة القرآن في حريق بدولة عربية.. الأكبر ضحّي بحياته لإنقاذ شقيقته
٠٥:٤٩:٤٦ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى قرى محافظة القليوبية، بالقرب من شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادثًا مؤلما راح ضحيته ثلاثة أطفال أشقاء نتيجة اشتعال النار في منزل الأسرة.

ووسط أجواء من الحزن خيمت على عزبة “أياتي” بمنطقة القناطر الخيرية الجمعة، شارك المئات في تشييع جثامين الأشقاء الثلاثة.

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الحريق اندلع إثر ماس كهربائي

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام مصرية، فقد شب الحريق في منزل محمد عواض سالم فجر الجمعة، إثر ماس كهربائي، وعلى إثر ذلك جرى الدفع بسيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة عليه.

وأدى الحريق إلى وفاة يوسف محمد عواض (16 عامًا) وشروق محمد عواض (14 عامًا)، و عواض محمد عواض (10 أعوام).

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تضحية وفداء

وكشف أحد سكان القرية، أن الشقيق الأكبر، كان يشتهر بحفظ القرآن والمدوامة على الصلاة، وقد رفض النجاة بحياته على الرغم من إمكانية ذلك من أجل إنقاذ أخته.

وقال إنه كان بإمكانه أن يخرج من النافذة وينجو بنفسه من النار، ونادت عليه أمه أكثر من مرة، لكنه رفض أن يخرج ويترك أخته وسط النار وحدها، وخاصة بعدما فقد شقيقه عواض وسط النار، وظل مع أخته يحتضنها حتى انهار سقف المنزل وهو مشتعل.

وأضاف صاحب الراوية التي نشرها عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، “وقفت أواسي أمه فقالت لي: والله يا عم الشيخ وديتهم الأزهر عشان يحفظوا القرآن، وكانوا كلهم بيحفظوا كلام ربنا والله، كان نفسي يحفظوا ويبقوا أحسن حاجة، بس ملحقتش أفرح بهم..”.

الكلمات الدلالية:
3 أشقاءـ القناطر الخيرية القاهرة حريق محافظة القليوبية

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