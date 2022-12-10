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وفيات وإصابات.. «إيموجي ضاحك» يتسبب في معركة حامية بالعراق

وفيات وإصابات.. «إيموجي ضاحك» يتسبب في معركة حامية بالعراق

وفيات وإصابات.. «إيموجي ضاحك» يتسبب في معركة حامية بالعراق
٠٥:٢٠:٠٠ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في جريمة مروعة وغريبة، تسبب تفاعل من أحد الأشخاص على صورة شخص متوفى بـ”إيموجي” (ضاحك) في معركة دامية راح ضحيتها شخص وأصيب اثنان آخران.

الواقعة الغريبة والصادمة حدثت في محافظة بابل العراقية، ونقلت صحف محلية عن مصدر أمني عراقي قوله: ” إن عائلة تسكن مدينة الكفل جنوبي بابل، تعرضت إلى هجوم مسلح من أقربائها، بسبب وضع أحد أفراد العائلة إيموجي (الوجه الضاحك) بدلاً من (الحزين) على صورة شخص متوفٍ، وهو من أقربائهم أيضاً”.

وأشار إلى أن “ذوي المتوفي نشروا صورته في مناسبة مرور عام على وفاته، وبعد وقت وضع أحد أفراد عائلة الضحايا، وهو صغير في العمر، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، إيموجي (أضحكني) على الصورة، ما تسبب بغضب عائلة المتوفي”.

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وفي هجوم مباغت ومن دون سابق إنذار، فتح أفراد من عائلة المتوفي النار، على منزل الضحايا، ما تسبب في مقتل رب الأسرة وإصابة أخيه وابن أخيه.

 

ونفت أسرة الضحايا وجود أي خلافات سابقة، مشيرين إلى أن القتيل كان قبل أيام في منزل المتورطين بالجريمة بمناسبة مرور عام على وفاة أحد كبار عائلتهم.

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العراق ايموجي ضاحك مشاجرة وفيات ومصابين

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