«الحج» تدعو للتسجيل في مسرّعة أعمال الحج والعمرة.. رابط التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم، رواد الأعمال، للمبادرة والتسجيل في مسرعة أعمال الحج والعمرة، موضحة مراحل التسجيل في مسرعة الأعمال، بالشراكة مع «البنك الأهلي السعودي».

مراحل التسجيل في مسرعة الأعمال

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى وهي التسجيل للمشاركة، التي بدأت في 5 من جمادى الأولى الموافق 29 من نوفمبر الماضي، وتنتهي 20 من ديسمبر الجاري.

​​في هذه المرحلة تتاح الفرصة للراغبين بالمشاركة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي السعودي.

اختيار المشاركين: 18 ديسمبر – 26 ديسمبر

يتم في هذه المرحلة فرز المشاريع المنطبق عليها شروط المشاركة لتأهيلها لمرحلة المسرعة التدريبية.

المسرعة التدريبية: 1 يناير 2023 – 16 مارس 2023

برنامج تدريبي مكثف يقدم للمشاركين مجموعة من ورش العمل، الجلسات الإرشادية، قصص النجاح واللقاءات الإثرائية.

حفل التخرج: مارس 2023

حفل ختام البرنامج وتخريج المشاريع المشاركة أمام مجموعة من المستثمرين، الشركاء والخبراء في القطاع.

اقرأ أيضا:

«الحج والعمرة»: تسجيل «البصمة» لمعتمري 5 دول بالهواتف الذكية

مستهدفات مسرعة أعمال الحج والعمرة

دعم الأفكار المبتكرة والمشاريع الريادية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن

إطلاق خدمات نوعية تثري تجربة الحجاج والمعتمرين

تأهيل وتمكين رواد الأعمال والمشآت الصغيرة والمتوسطة

زيادة المحتوى المحلي في منظومة الحج والعمرة

تسخير التقنية والأنظمة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن

شروط المشاركة:

أن يكون عمر المشارك 18 سنة على الأقل. وجود شخص واحد على الأقل و5 بحد أقصى لكل منشأة (فريق عمل) الالتزام بمشاركة السجل التجاري للمنشأة والهوية الوطنية لممثل المنشأة الرسمي عند التأهل للبرنامج. التفرغ لمدة 3 أشهر خلال مدة المسرعة التدريبية في حال التأهل. الالتزام بحضور كافة فعاليات البرنامج الحضورية والافتراضية المقامة خلال البرنامج، علمًا أن البرامج الحضورية تقام بالكامل في مدينة مكة المكرمة.​

معايير اختيار المشاركين: