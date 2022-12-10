تراجع سوق الأسهم في ختام التعاملات وأسوأ أداء أسبوعي للنفط ومكاسب الذهب

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سجلت سوق الأسهم في المملكة، بختام تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة تراجع منذ نوفمبر 1994.

الأكبر منذ 6 أشهر

ووصلت سوق الأسهم الرئيسة إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف، عند 10246 نقطة، فاقدة 576 نقطة، بما يمثل 5.3%، وهو التراجع الأكبر في 6 أشهر، ذ وصلت القيمة السوقية إلى 9.6 تريليون، مقارنة بنحو 10.1 تريليون ريال مطلع العام، حسب “الاقتصادية”.

وجاء التراجع بضغط جماعي من القطاعات، ويأتي امتدادا لموجة تراجع رئيسة بدأت في مايو الماضي، بعدما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع مقابل ارتفاع تقييمات الأسهم، ما جعل السوق معرضة لضغوط بيعية لجني الأرباح، خاصة مع ارتفاعها في تلك الفترة 23%.

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النفط يتكبد أسوأ خسارة أسبوعية منذ أغسطس

هبطت أسعار النفط عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي، الموافق التاسع من ديسمبر إذ تكبدت أسوأ خسائر أسبوعية منذ بداية أغسطس الماضي.

وفي نهاية الجلسة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 0.1% إلى 76.10 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.62% مسجلة 71.02 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للخام في 2022.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع الخامان بأكثر من 10% مسجلين أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية أغسطس الماضي.

وتراجع خام “نايمكس” يوم الخميس الماضي بنحو 0.8% أو 55 سنتًا، كما هبط يوم الجمعة بنسبة 0.6% أو ما يعادل 44 سنتًا مسجلًا 71.02 دولار للبرميل، ليغلق عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، ويتراجع بنحو 11% في الأسبوع.

مكاسب أسبوعية للذهب

سجلت أسعار الذهب أعلى سعر تسوية في نحو أسبوع، يوم الجمعة الماضي، بعدما كشفت البيانات الاقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا سجل مستويات أعلى قليلاً من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 9.20 دولار إلى 1810.70 دولار للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.1%.

وارتفع الذهب رغم صعود وعائدات الأمريكية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءا من مطلع العام المقبل.