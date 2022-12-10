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مواصفات وأسعار هاتف هواوي الجديد HUAWEI Mate 50 Pro

مواصفات وأسعار هاتف هواوي الجديد HUAWEI Mate 50 Pro

مواصفات وأسعار هاتف هواوي الجديد HUAWEI Mate 50 Pro
٠٥:١٥:٥٢ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة الصينية هواوي، أمس، عن أحدث هواتفها في سلسلة Mate، هاتف HUAWEI Mate50 Pro ، موضحة تفاصيل إمكاناته، وأسعاره.

مواصفات HUAWEI Mate50 Pro 

يحتوي هاتف HUAWEI Mate50 Pro على كاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة – Ultra Aperture XMAGE camera، والتي تتميز بأول فتحة مادية على الإطلاق قابلة للتعديل بمقدار 10 نقاط وإمكانيات تصوير غير مسبوقة على الإطلاق على هاتف HUAWEI Mate الذكي، حسب “العين الإخبارية”.

وزودت هواوي هاتفها الجديد Mate50 Pro بـ “زجاج كونلون مدرع” القوي للغاية، الذي يعزز مقاومة السقوط بمقدار 10 مرات، من خلال ميزات الجهاز الفائق – Super Device وواجهة المستخدم EMUI 13 المستقبلية، والتي ظهرت لأول مرة على هاتف HUAWEI Mate50 Pro.

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أسعار هاتف هواوي الجديد

يأتي هاتف HUAWEI Mate 50 Pro الجديد بجلد برتقالي نباتي ، باللونين الأسود والفضي ، وسيكون متاحًا في الإمارات للطلبات المسبقة يوم 16 من ديسمبر الجاري بسعر 3999 درهما إماراتيا، ما يعادل 4083 ريالا.

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