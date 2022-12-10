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بعد اعتماده رسميًا .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق حضوري لموظفي التعليم
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بعد اعتماده رسميًا .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق حضوري لموظفي التعليم

بعد اعتماده رسميًا .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق حضوري لموظفي التعليم

بعد اعتماده رسميًا .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق حضوري لموظفي التعليم
٠٤:٥٢:٣٧ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم اعتماد تطبيق ” حضوري”  لتسجيل حضور وانصراف الموظفين، وذلك في إطار ضبط ساعات العمل والوصول السريع لتلك البيانات الخاصة بالتحضير.

وأوضحت أنه يمكن طلب الاستئذان من خلال ذلك التطبيق، ولا يحتاج إلا لهاتف الموظف في حالة إتمام عملية التحضير.

وأضافت الوزارة في الدليل الخاص بتطبيق “حضوري”، أن هذا التطبيق قد تم استخدامه باحدث التقنيات ويمكن بكل سهولة تحميل ذلك التطبيق من خلال متاجر التطبيقات الرسمية.

خطوات تسجيل الدخول عبر تطبيق حضوري

1- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

2- الضغط علي تسجيل.

3- تسجيل السمات الحيوية مثل “بصمة الوجة، بصمة الصوت، بصمة الإصبع”.

4- يتم الدخول للشاشة الرئيسية ويبدأ الموظف في تسجيل الحضور والانصراف.

الشاشة الرئيسية في “حضوري”

الشاشة الرئيسية للتطبيق تحتوي علي عدد من المعلومات والتي جاء منها، اسم الموقع المرتبط بالحساب، وفي حالة عدم ربط الحساب بموقع فعال أو أن الموظف يوجد في مجال خارج الموقع الجغرافي الخاص به سوف تظهر رسالة لست في الموقع الصحيح للتحضير، وعن القيام بتحضير خاصية “العمل عن بعد”، سوف تظهر  العمل عن بعد في الشاشة.

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لوحة الأداء بتطبيق حضوري

أوضحت وزارة التعليم أنه يمكن لكافة الموظفين التعرف علي تلك التفاصيل الخاصة بالحضور والانصراف الخاص بهم وذلك من خلال الاستعانة بلوحة الأداء التي توجد في تطبيق حضوري والتي يظهر منها كافة التفاصيل الخاصة بحضور الموظفين وانصرافهم، ويتمكن الموظفين بكل سهولة من التعرف علي تلك التفاصيل بشكل إلكتروني ومن خلال التطبيق.

الكلمات الدلالية:
تطبيق حضوري حضور وانصراف موظفي التعليم وزارة التعليم

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