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استشاري: توجيه التكييف على الجسم يسبب «الروماتيزم»
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استشاري: توجيه التكييف على الجسم يسبب «الروماتيزم»

استشاري: توجيه التكييف على الجسم يسبب «الروماتيزم»

استشاري: توجيه التكييف على الجسم يسبب «الروماتيزم»
٠٤:٤٢:٢١ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام، الدكتور ضياء الحاج حسين من خطر توجيه التكييف على الجسم، لتفادي الإصابة بالروماتيزم.

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120 نوعًا من الروماتيزوم

وقال الحاج حسين في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، إن “هناك 120 نوعًا من الروماتيزوم، منها ما هو قابل للشفاء، ومنها ما يحتاج للأدوية”.

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الروماتيزوم يختلف عن التهاب المفاصل

وأضاف: “المريض لابد أن يعرف أن الروماتيزوم يختلف عن التهاب المفاصل، وهو عبارة عن آلام وتيبس في المفاصل والأنسجة المحيطة بها؛ مثل العضلات والأوتار والأربطة”.

وأشار إلى أن “ليس كل حالة إصابة بالروماتيزوم معناها أنه مصاب بالتهاب المفاصل؛ الروماتيزوم مثل آلام الرقبة مثل آلام الظهر الناتج عن أوضاع خاطئة”، لافتًا إلى أن “كل شخص أصيب في مرحلة من حياته بالروماتيزوم”.

 

الكلمات الدلالية:
التهاب المفاصل الدكتور ضياء الحاج حسين الروماتيزم هشاشة العظام توجيه التكييف

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