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«متحدث الصحة» يوضح: لماذا يختلف فيروس الإنفلونزا هذا العام
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«متحدث الصحة» يوضح: لماذا يختلف فيروس الإنفلونزا هذا العام

«متحدث الصحة» يوضح: لماذا يختلف فيروس الإنفلونزا هذا العام

«متحدث الصحة» يوضح: لماذا يختلف فيروس الإنفلونزا هذا العام
٠٤:٣٤:٣٩ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، إن فيروس الإنفلونزا يأتي هذا العام مختلفا عن الأعوام السابق، حيث ازداد عدد الحالات، وشهد العالم موجات مختلفة من الإصابات.

أسباب اختلاف الأنفلونزا في 2022

وأوضح العبدالعالي أن سبب اختلاف فيروس الإنفلونزا خلال العام الجاري 2022، يرجع إلى أنه قد تراجعت حدته على مدار العامين الماضيين، وكانت انتشاره بين أفراد المجتمع أقل، وذلك أيضا بسبب عمل الجهات المختصة في مكافحة فيروس كورونا، التي أسهمت في تراجع عدد حالات الإصابة.

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لقاح الإنفلونزا يقي من الأعراض بنسبة 80%

وقال العبدالعالي إن المملكة تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي قد تؤدي للوفاة، ولاحظنا عددا متزايدا في الطوارئ بسبب الإصابة وننصح بعدم التعرض للأمطار والتيارات الباردة وارتداء الكمامات عند الإصابة.

وأضاف: “خلال هذه الأيام نشاط الإنفلونزا الموسمية أقوى من العامين الماضيين والعناية المركزة مليئة بالكثيرين بسببها وبنسبة 80% اللقاح يقي من الأعراض الشديدة”.

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