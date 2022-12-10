السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد تواصل هطول الأمطار.. ما حكم الدعاء بانقطاع المطر بسبب تضرر الناس؟
بسبب أزمة الغاز.. فرنسا تحول مياه الصرف الصحي إلى مصدر للتدفئة
6 درجات.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة اليوم بالمملكة
تفاصيل مؤثرة.. جامعة بريطانية تمنح مبتعثًا الدكتوراه بعد وفاته بالسرطان
بعدما داهمه موت الفجأة.. مسؤول قطري يكشف ما حدث للصحفي الأمريكي «داعم الشواذ» قبل وفاته
احتجاجات إيران تدخل شهرها الرابع والانتفاضة الشعبية توحد العرب والأكراد

الرئيسية

 /

محليات

 /

بعد تواصل هطول الأمطار.. ما حكم الدعاء بانقطاع المطر بسبب تضرر الناس؟

بعد تواصل هطول الأمطار.. ما حكم الدعاء بانقطاع المطر بسبب تضرر الناس؟

بعد تواصل هطول الأمطار.. ما حكم الدعاء بانقطاع المطر بسبب تضرر الناس؟
٠٤:١٥:١٨ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

بعد تواصل هطول الأمطار في بعض المناطق لعدة أيام، تلقى الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، سؤالًا حول حكم الدعاء بانقطاع المطر.

وجاء السؤال كالتالي: هل يجوز الدعاء بانقطاع المطر، لئلا يتضرر الناس بسبب كثرة الحفريات في الطرقات؟.

ورد الشيخ الخضير بقوله: ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل الأعرابي وهو يخطب وشكا الجدب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسقى فنزل المطر، واستمر نزوله إلى الجمعة القادمة، فتضرر الناس بكثرته وانقطعت السبل، فجاء رجل، وهل هو الرجل الأول أو غيره؟ أهل العلم يقولون: احتمال أن يكون هو الأول، والروايات فيها ما يدل على شيء من ذلك.

شاب مُبتلًى بعدم غض البصر رغم كل المحاولات.. فماذا يفعل؟ «الخضير» يرد

وتابع: على كل حال إذا تضرر الناس بكثرة الأمطار فإنه يُدعى بالدعاء المأثور “اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر”، [البخاري: 1014 / ومسلم: 897]، فيُدعى بهذا، وله ما يدل له من الحديث الذي ذكرناه، وهو في الصحيحين، والله أعلم.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمطار امطار وسيول سقوط المطر طقس السعودية

مواد ذات صلة

المزيد
تعليم صبيا: إبعاد المعلم “معنف الطفل” عن البيئة المدرسية

تعليم صبيا: إبعاد المعلم “معنف الطفل” عن البيئة المدرسية

٠٥:٥١ ص، الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣
الخارجية: المملكة تدين تفجير حافلة للشرطة في إسطنبول

الخارجية: المملكة تدين تفجير حافلة للشرطة في إسطنبول

٠٢:٢١ ص، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠١٦
الأمن البيئي يضبط 5 مخالفين جرفوا التربة ونقلوا الرمال في جدة

الأمن البيئي يضبط 5 مخالفين جرفوا التربة ونقلوا الرمال في جدة

٠٨:٥٢ م، الأثنين، ٠٥ أبريل ٢٠٢١
بالصور.. هطول الأمطار على نجران والقويعية.. وحالات غرق واحتجاز

بالصور.. هطول الأمطار على نجران والقويعية.. وحالات غرق واحتجاز

٠٥:٥٤ م، الأثنين، ٢٩ أبريل ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *