تفاصيل مؤثرة.. جامعة بريطانية تمنح مبتعثًا الدكتوراه بعد وفاته بالسرطان

تواصل – وكالات:

منحت جامعة برمنجهام في بريطانيا، المبتعث تركي الخنفري القحطاني درجة الدكتوراه من قسم الإدارة بعد وفاته إثر إصابته بمرض السرطان.

ووجه الملحق الثقافي للمملكة في بريطانيا، الدكتورة أمل فطاني، فريقًا من الملحقية لحضور حفل التخرج، حيث قدم الشكر لإدارة الجامعة، معبرين عن امتنانهم لهذا الموقف النبيل الذي سيكون له بالغ الأثر الطيب على أسرته وزملائه.

وحصل القحطاني على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 2003 تخصص العلوم السياسية، ودرجة الماجستير عام 2011 في تخصص موارد بشرية من جامعة إستيرلنج ببريطانيا.

وحصل على الدكتوراه من 2015-2022 في تخصص الإدارة من قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة برمنجهام البريطانية.

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زوجة القحطاني: كان الداعم الأول لي

وقالت منيرة القحطاني، زوجة المبتعث القحطاني لموقع “العربية نت”، إنها كانت تتمنى حضور زوجها هذه المناسبة، لكن الظروف حالت دون ذلك.

وأضاف: “زوجي كان الداعم الأول لي خلال الابتعاث والمرافق والسند بعد الله في إكمال دراستي، درسنا سويًا في مرحلة الماجستير بتخصص الموارد البشرية في جامعة استيرلنج في بريطانيا، وكان هناك تعاون كبير بيننا حتى تخرجنا سويًا ثم أكملنا مرحلة الدكتوراه”.

رحلة المرض

ورورت القحطاني تفاصيل مرض زوجها في السنة الأولى من مرحلة الدكتوراه، قائلة إنه ذلك شكل نقطة تحول كبيرة جدًا في حياة العائلة، مما تطلب تماسكًا أكبر في سبيل إكمال هذه المرحلة التي لم تكن سهلة أبدًا بسبب مرضه، إلا أن مرضه لم يثنه عن مواصلة التعليم، وكان رحمه الله متمسكًا بكل ما تعنيه الكلمة لمواصلة مسيرة العلم، وجاهد في طلبه بمجهود غير عادي.

نموذج في الصبر والعزيمة

وأضافت “تعلمتُ من زوجي الصبر والإصرار والعزيمة والتوكل على الله في كل شيء لتحقيق الأهداف، وأن طلب العلم شرف لا يناله إلا من وفقه له، فقد كان زوجي رحمه الله مقام الداعم والأب والسند، وكان قدوة لكل محيطه من أخوته وزملائه، وفي أيامه الأخيرة كانت صعبة جدًا، لأني كنتُ أراه يتألم ولا يستطيع النوم، وهو يردد أن ما يمر به محنة، وأن العافية لا تقدر بثمن، وأنه يتمنى أن يخرج من المستشفى ليرى أبناءه ويستمتع معهم بلحظات الأبوة التي افتقدها بسبب المعاناة الطويلة مع المرض”.

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مرحلة التخرج

وتعمل القحطاني حاليًا أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد كان زوجها وراء التميز والإنجاز الذي حققته بعد الله، فقد كان متميزًا محبًا للعلم والثقافة والأدب، ويخصص له وقتًا للقراءة لأنه يقدر أهمية العلم وأن القراءة مفتاح المعرفة.

وأشارت إلى أنه الرغم من صبره مع المرض إلا أنه كان يواصل رحلة الحصول على الدكتوراه، حيث عملا سويًا حتى يتم إنجاز الرسالة التي استغرقت 8 سنوات، وهي ليست بالسهلة، تخللها تأجيل وانقطاع ثم عودة للعمل مره أخرى، واصفة مرضه بأنه كان مرحلة صعوبة وسط ظروف مرضه، وعدم مقدرته على الكلام وصبره مع الألم الشديدة.

ونشرت القحطاني تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عبرت عن فخرها وفخر أبنائها وكافة أفراد الأسرة بوالدهم، وقدمت شكرها لسفارة المملكة ولجهودها في رعاية أبناء المملكة في الخارج بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.