بعدما داهمه موت الفجأة.. مسؤول قطري يكشف ما حدث للصحفي الأمريكي «داعم الشواذ» قبل وفاته

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كشف متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر، اليوم السبت، آخر اللحظات في حياة الصحفي الأمريكي غرانت وال، الذي داهمه موت الفجأة أمس الجمعة أثناء تغطيته أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم بقطر.

وقال المسؤول القطري في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الصحفي “شعر بالتعب” في المنطقة الإعلامية بملعب لوسيل القطري خلال مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة.

وتابع قائلا إن وال- المعروف بدعمه للشواذ جنسيًا بعدما منعته قوات الأمن في قطر من دخول الاستاد من قبل بسبب ارتدائه ملابس تدعم المصليين جنسيًا- “تلقى العلاج الطبي العاجل الفوري في الموقع، واستمر خلال نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام”.

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وأضاف المتحدث إن اللجنة العليا على اتصال بالسفارة الأمريكية والسلطات المحلية ذات العلاقة “لضمان أن عملية إعادة الجثمان إلى وطنه تتوافق مع رغبات الأسرة”.

ويذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أو ما يُعرف اختصارا بـ”SC” كانت منذ تشكيلها في العام 2011 مسؤولة عن الإشراف على مشاريع البنية التحتية والتخطيط لكأس العالم بقطر 2022.