بسبب أزمة الغاز.. فرنسا تحول مياه الصرف الصحي إلى مصدر للتدفئة

تواصل – فريق التحرير:

شرعت بلدية العاصمة الفرنسية باريس، في استخدام وسيلة جديدة، للحصول على التدفئة، بعد أزمة نقص الغاز والوقود، تزامنا مع حلول الشتاء.

مشروع يخدم 5 مبان عامة

وينفذ مهندسو بلدية باريس، عملية تحويل مياه الصرف إلى مصدر طاقة بغرض التدفئة، في تجربة نموذجية لتشغيل وحدات التدفئة في 5 مبان، على أمل تعميم استخدامها مستقبلا، حسب “اقتصاد الشرق”.

وتعمل شركة “سوييز” التي رسا عليها عقد بقيمة 2 مليون يورو، بما يساوي 2.1 مليون دولار، على تركيب مبادلين حراريين بطول 60 متراً، يقع كل منهما على جانب من نقطة تجميع المياه، لتوفير 60% من احتياجات التدفئة لـ5 مبان عامة مجاورة، هي 3 مدارس وصالة ألعاب رياضية ومسبح للأطفال.

وسيبقى تدفق المياه العادمة مقطوعاً لمدة 6 أشهر بواسطة سد بهدف تحرير المجرى، أسفل الأنبوب، وتركيب المبادلين الحراريين.

اقرأ أيضا:

مظاهرات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار في فرنسا

تقنية استخدام مياه الصرف

يأمل سكان باريس، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، أن ينجح مشروع توليد طاقة التدفئة من الصرف الصحي، ويجرى تعميمه على المدينة.

من جانبه، قال داميان بالان، المسؤول في بلدية باريس، إن الماء يولّد سعرات حرارية لدى احتكاكه بالمبادلين، وهذه السعرات تنتقل إلى المضختين الحراريتين المركبتين في المباني.

وشرح تقنية عمل المبادل – وهو عبارة عن لوح رفيع بسمك سنتيمتر واحد، مدمج بواسطة الأسمنت في الجدار العمودي الجانبي – حيث أن حرارة مياه الصرف الصحي تتراوح بين 13 درجة مئوية في الشتاء و 20 درجة في الصيف، أي أكثر وأقل على التوالي من درجة الحرارة الخارجية. وبالتالي يمكن للمشغل توليد الحرارة في الشتاء، والبرودة في الصيف.