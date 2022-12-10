8 فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد

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ينصح الخبراء بالاستحمام بالماء البارد، مرة على الأقل خلال الأسبوع، لما لذلك من فوائد صحية للجسم، حيث يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية.

وأجريت تجربة سريرية عام 2016 في هولندا، وتتبعت 3 آلاف شخص استحموا بالماء البارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية كل يوم لمدة 3 أشهر،

ووفقًا لموقع “ويل أند جود”، فإنه “على الرغم أن الغالبية العظمى من المشاركين أبلغوا عن درجة متفاوتة من الانزعاج أثناء الاستحمام، فقد قال 91 في المائة إنهم سيستمرون بهذه الممارسة بعد انتهاء التجربة، و64 بالمائة منهم فعلوا ذلك بالفعل”.

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فوائد الاستحمام بالماء البارد:

تهدئة الجلد المصاب بالحكة

يعاني بعض الأشخاص من حكة الجلد أو أمراض جلدية أخرى مما يثير الانزعاج والألم، وبالتالي فإن الاستحمام بالماء البارد هو الأفضل على الإطلاق في تهدئة الحكة الناتجة عن أمراض الجلد.

تحسين الدورة الدموية

ينصح الأطباء بضرورة الاستحمام بالماء البارد لتنشيط الدورة الدموية، حيث يساعد على تقليل جهد الجسم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، خاصًة عند الانتظام في الحصول عليه، كذلك يحمي الماء البارد من الإصابات الرياضية وتقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم والسكري.

فقدان الوزن

في حالة الاستحمام بالماء البارد فإن بعض الخلايا الدهنية مثل الدهون البنية تعمل على توليد الحرارة عن طريق حرق الدهون، وبالتالي سهولة فقدان الوزن، وهذه الخلايا تقع غالبًا حول منطقة العنق والكتف، وفق ما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية عن الأطباء.

تحسين البشرة

أظهرت نتائج بعض الدراسات، أن الاستحمام يؤثر بشكل مباشر على صحة البشرة والشعر، فهو يساعد على شد البشرة ويزيد من تدفق الدم، مما يزيد من تقوية البشرة ومنحها مظهرًا جيدًا وتوهجًا ملحوظًا، بالإضافة إلى منع جفاف البشرة.

زيادة الإندروفين

عادة ما يعاني حوالي 10 في المائة من البالغين من الاكتئاب، وبالتالي فإن الاستحمام بالماء البارد أحد العلاجات التي تخفف من أعراض الاكتئاب، وذلك نتيجة زيادة إفراز هرمون الإندروفين وبالتالي تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الاكتئاب.

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زيادة الطاقة

بالنظر إلى الرجفة الفورية التي تحصل عليها من تعريض نفسك للماء البارد، فمن المنطقي أن هذا النوع من الاستحمام ارتبط بزيادة مستويات الطاقة.

ووجد الباحثون في هولندا أن التأثير الإيجابي الأكثر شيوعًا للتجربة، كان الزيادة في مستويات الطاقة لدى الأشخاص، والتي شبهها العديد من المشاركين بـ”تأثيرات الكافيين”.

تقوية المناعة

أظهرت الدراسة نفسها أن أيام المرض التي أبلغ عنها المشاركون للتغيب عن العمل، انخفضت بنسبة 29 بالمئة على مدار التجربة.

وعلى الرغم من أن هذا يبدو واعدًا، فإنه لا يعني بالضرورة أن الاستحمام البارد يمكن أن يحسن نظام المناعة لديك، لكنه يعني فقط أنه قد يكون هناك “بعض الارتباط”.

تحسين المزاج

وفقا لمقال نشرته في عام 2008 “مجلة ميديكال هيبوثيسيس”، فإن الاستحمام البارد قد يساعد أيضصا في تحسين حالتك المزاجية.

والسبب هو أنه “نظرًا للكثافة العالية لمستقبلات البرد في الجلد، فمن المتوقع أن يرسل الاستحمام البارد كمية هائلة من النبضات الكهربائية من نهايات الأعصاب الطرفية إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى تأثير مضاد للاكتئاب”، بحسب الموقع.