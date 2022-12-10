السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قصة إعلان وظائف أثار غضب الإماراتيين واستدعى تدخل النائب العام
إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الجزائر
«الدفاع المدني» في «حريملاء» ينقذ شخصًا علقت شاحنته بسبب الأمطار
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن تفاصيل وظائفها المتاحة.. رابط التقديم
«الصحة»: 5 خطوات للحصول على لقاح الإنفلونزا عبر تطبيق صحتي
وظائف شاغرة في أمانة «الحدود الشمالية».. تعرف على الشروط وموعد التقديم

الرئيسية

 /

دولي

 /

قصة إعلان وظائف أثار غضب الإماراتيين واستدعى تدخل النائب العام

قصة إعلان وظائف أثار غضب الإماراتيين واستدعى تدخل النائب العام

قصة إعلان وظائف أثار غضب الإماراتيين واستدعى تدخل النائب العام
٠٣:٢٢:٤٦ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أثار إعلان عن فرصة عمل خاصة بالمواطنين في دولة الإمارات عبارة عن «تحضير الساندوتشات»، موجة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد “تويتر” بالإمارات، إعلانا وظيفيا، يعرض فرصة عمل للمواطنين في وظيفة “تحضير الساندوتشات لدى شركة الأطعمة “صب واي”، في إطار دعمها لما أسمته “جهود الدولة لتوطين الوظائف”.

وخلف عرض الوظائف ردودا وتعليقات واسعة، بين من انتقد الوظيفة اليدوية وعدَّها “إهانة غير مقبولة” للمواطنين، وبين رافضي تحقيرها، الذين اعتبروا أن الكثيرين في حاجة ماسة إليها.

عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، حمد بن حارث قال في تدوينة: “قلة الوظائف الإدارية والمالية والفنية ليصل الأمر إلى “محضر سندويشات..آه يا زمن!”.

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن تفاصيل وظائفها المتاحة.. رابط التقديم

وأضاف في تغريدة أخرى: “ربما يكون من المقبول بعد عقود من الزمن أن يوافق مواطن ما على وظيفة متواضعة تعلن عنها شركة ما.. لكن إعلان حول توطين “محضر سندويشات” إهانة، ولا يتفق أبدا مع مقولة “الشغل مب عيب”.

النائب العام يأمر بالتحقيق

من جانبه أمر النائب العام في دولة الإمارات بفتح تحقيق عاجل مع مسؤولي الشركة، لنشرها إعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة مخالف لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام.

اعتذار الشركة

وبعد الردود الغاضبة الواسعة التي أثارها الإعلان، سحبت الشركة الإعلان، ونشرت بيانا تعتذر فيه عن “خطأ مطبعي  حوّل إعلان وظيفي لإماراتيين إلى “وظيفة محضّر سندوتشات”، بحسب ما نقله موقع “مصدر”.

وأضاف الموقع ذاته أن شركة مجموعة كمال جمجوم، اعتذرت في بيان رسمي لها، “عن إعلان لمسمى وظيفي غير مناسب ناشئ عن خطأ فني ومطبعي من سوء الترجمة لإحدى شركات التسويق والذي أدى إلى لبس غير مقصود”.

أول تعليق لمجلس التعاون على نجاح الوساطة «السعودية الإماراتية»

وأورد الموقع: أن المجموعة “قامت بسحب الإعلان ومحاسبة الشركة المعلنة وتؤكد أنها ملتزمة بجميع توجهات الدولة في دعمها للمواطنين وتوفير وظائف مهارية مناسبة لهم في شتى علاماتها التجارية على مستوى الدولة”.

توطين الوظائف

وتزداد إعلانات الوظائف الموجهة للمواطنين تحديدا، إذ تفرض دولة الإمارات على الشركات التي تضم 50 عاملا ماهرا وأكثر تعيين 2 بالمئة على الأقل من الإماراتيين، وإلا تتعرض المنشأة لغرامات ضخمة وعقوبات بداية من 2023.

وتسعى الشركات إلى الإسراع في توظيف المواطنين قبل موعد تطبيق الغرامة، في حين تسعى شركات أخرى للتهرب من خلال “التوطين الصوري”، وتوظيف مواطنين بأعمال إشرافية عن بعد، من خلال عقود عمل بأجور زهيدة، دون مطالبتهم بالحضور أو ممارسة الوظيفة فعليا، حسبما رصدت “الإمارات اليوم” المحلية.

الكلمات الدلالية:
اعلان وظائف الامارات النائب العام

مواد ذات صلة

المزيد
محكمة أمريكية تغرِّم فلسطين 655 مليون دولار

محكمة أمريكية تغرِّم فلسطين 655 مليون دولار

٠١:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠١٥
دولة خليجية تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بكورونا

دولة خليجية تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بكورونا

٠١:٢٦ ص، السبت، ٠٨ يناير ٢٠٢٢
مسؤول ميانماري يحتجز فتاة روهنجية بهدف الابتزاز

مسؤول ميانماري يحتجز فتاة روهنجية بهدف الابتزاز

١١:٠٧ ص، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠١٦
الغضب يتزايد.. 30 يوما من الاحتجاجات في إيران للإطاحة بدولة الملالي

الغضب يتزايد.. 30 يوما من الاحتجاجات في إيران للإطاحة بدولة الملالي

١٢:٣٦ ص، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *