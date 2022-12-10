قصة إعلان وظائف أثار غضب الإماراتيين واستدعى تدخل النائب العام

تواصل- فريق التحرير:

أثار إعلان عن فرصة عمل خاصة بالمواطنين في دولة الإمارات عبارة عن «تحضير الساندوتشات»، موجة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد “تويتر” بالإمارات، إعلانا وظيفيا، يعرض فرصة عمل للمواطنين في وظيفة “تحضير الساندوتشات لدى شركة الأطعمة “صب واي”، في إطار دعمها لما أسمته “جهود الدولة لتوطين الوظائف”.

وخلف عرض الوظائف ردودا وتعليقات واسعة، بين من انتقد الوظيفة اليدوية وعدَّها “إهانة غير مقبولة” للمواطنين، وبين رافضي تحقيرها، الذين اعتبروا أن الكثيرين في حاجة ماسة إليها.

عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، حمد بن حارث قال في تدوينة: “قلة الوظائف الإدارية والمالية والفنية ليصل الأمر إلى “محضر سندويشات..آه يا زمن!”.

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وأضاف في تغريدة أخرى: “ربما يكون من المقبول بعد عقود من الزمن أن يوافق مواطن ما على وظيفة متواضعة تعلن عنها شركة ما.. لكن إعلان حول توطين “محضر سندويشات” إهانة، ولا يتفق أبدا مع مقولة “الشغل مب عيب”.

النائب العام يأمر بالتحقيق

من جانبه أمر النائب العام في دولة الإمارات بفتح تحقيق عاجل مع مسؤولي الشركة، لنشرها إعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة مخالف لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام.

اعتذار الشركة

وبعد الردود الغاضبة الواسعة التي أثارها الإعلان، سحبت الشركة الإعلان، ونشرت بيانا تعتذر فيه عن “خطأ مطبعي حوّل إعلان وظيفي لإماراتيين إلى “وظيفة محضّر سندوتشات”، بحسب ما نقله موقع “مصدر”.

وأضاف الموقع ذاته أن شركة مجموعة كمال جمجوم، اعتذرت في بيان رسمي لها، “عن إعلان لمسمى وظيفي غير مناسب ناشئ عن خطأ فني ومطبعي من سوء الترجمة لإحدى شركات التسويق والذي أدى إلى لبس غير مقصود”.

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وأورد الموقع: أن المجموعة “قامت بسحب الإعلان ومحاسبة الشركة المعلنة وتؤكد أنها ملتزمة بجميع توجهات الدولة في دعمها للمواطنين وتوفير وظائف مهارية مناسبة لهم في شتى علاماتها التجارية على مستوى الدولة”.

توطين الوظائف

وتزداد إعلانات الوظائف الموجهة للمواطنين تحديدا، إذ تفرض دولة الإمارات على الشركات التي تضم 50 عاملا ماهرا وأكثر تعيين 2 بالمئة على الأقل من الإماراتيين، وإلا تتعرض المنشأة لغرامات ضخمة وعقوبات بداية من 2023.

وتسعى الشركات إلى الإسراع في توظيف المواطنين قبل موعد تطبيق الغرامة، في حين تسعى شركات أخرى للتهرب من خلال “التوطين الصوري”، وتوظيف مواطنين بأعمال إشرافية عن بعد، من خلال عقود عمل بأجور زهيدة، دون مطالبتهم بالحضور أو ممارسة الوظيفة فعليا، حسبما رصدت “الإمارات اليوم” المحلية.