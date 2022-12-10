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إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الجزائر
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إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الجزائر

إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الجزائر

إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الجزائر
٠٣:٠٠:٥٤ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أقيمت السبت، صلاة الاستسقاء، في جميع مساجد الجزائر، استجابة لدعوة وزارة الشئون الدينية والأوقاف على خلفية ظاهرة شح الأمطار التي تواجهها البلاد.

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عملاً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

وقالت الوزارة في الأسبوع الماضي، إنه “نظرًا لقلة الأمطار في معظم ربوع البلاد، مما أضر بالبلاد والعباد, وعملاً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم, فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين والمواطنات الى حضور صلاة الاستسقاء التي ستقام يوم السبت 16 جمادى الأولى 1444هـ الموافق لـ 10 ديسمبر 2022، ابتداء من التاسعة صباحًا، بكافة المساجد عبر البلاد”.

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رد المظالم والتصدق

 

كما حثت الوزارة على “التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين، رجاءً من الله أن يسقينا غيثًا مريئًا مريعًا، نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل”.

الكلمات الدلالية:
شح الأمطار صلاة الاستسقاء مساجد الجزائر وزارة الشئون الدينية والأوقاف

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