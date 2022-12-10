«الدفاع المدني» في «حريملاء» ينقذ شخصًا علقت شاحنته بسبب الأمطار

تواصل – فريق التخرير:

أعلن الدفاع المدني في محافظة حريملاء، أنه تم إنقاذ شخص علقت شاحنته في الشعيب أثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

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الدفاع المدني: لا وفيات حتى الآن بسبب أمطار الرياض (فيديو)

لا وفيات بالرياض

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، أنه مع استمرار الأمطار على العاصمة الرياض لم تُسجل وفيات وبلاغات احتجاز.

ونصح في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، الجميع بعدم الخروج إلى المناطق البرية، والتزام الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار.

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«الرياض والقصيم والشرقية» توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان سيول

توقعات الطقس اليوم بالمملكة

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة السبت على مختلف مناطق المملكة.

وذكر، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

وبين أن الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة ستشمل أجزاءً من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وكذلك على حائل الجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة مكة المكرمة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة بالرياض، و32 درجة في جدة، و20 درجة في الدمام وأبها).