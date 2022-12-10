«الصحة»: 5 خطوات للحصول على لقاح الإنفلونزا عبر تطبيق صحتي

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق ومحافظات المملكة توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وغردت “الصحة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحة 5 طرق لحجز موعد تلقي اللقاحات عبر تطبيق “صحتي”، وهي:

خطوات الحصول على اللقاح

1- تحميل تطبيق “صحتي” وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

2- اختيار “المواعيد” لحجز موعد

3- اختيار “حجز موعد”.

4- يمكنك “تحديد الخدمة” لقاح الإنفلونزا الموسمية

5- أكمل الطلب بالضغط على “التالي”.

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آخر تطورات فيروس كورونا

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، آخر حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 36 إصابة جديدة، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 826,153 حالة، من بينها 3098 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 37 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وتابعت: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813,573 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9482 حالة وفاة.