وظائف شاغرة في أمانة «الحدود الشمالية».. تعرف على الشروط وموعد التقديم

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية (للجنسين) للعمل في بلدية “روضة هباس”.

وستم التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، على أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارات).

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الشروط والتفاصيل:

الوظائف:

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس معماري مساعد.

التفاصيل والشروط: اضغط هنا

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/23هـ الموافق 2022/12/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا