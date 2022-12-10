احتجاجات إيران تدخل شهرها الرابع والانتفاضة الشعبية توحد العرب والأكراد

تواصل – فريق التحرير:

اقتربت احتجاجات الشعب الإيراني من شهرها الرابع، امتدادا لتاريخ طويل من الاحتجاجات ضد نظام الملالي وتنظيماته وجماعاته المسلحة، التي تنتهك حرية البشر في إيران، وتسليهم حقوقهم المشروعة، التي حددتها قوانين حقوق الإنسان في العالم.

الأحواز ومهاباد يتحدان في مواجهة الملالي

وانضم الإيرانيون، العرب في الأحواز، والأكراد في مهاباد، مع الفرس في طهران وبقية مدن ومحافظات إيران، واقفين في وجه قمع الباسيج، والحرس الثوري، وشرطة الأخلاق.

ولم تكن احتجاجات سيتمبر الماضي، هي الأولى في إيران، بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في 16 من سبتمبر 2022، لكن الشعب الإيراني أعلن رفضه لنظام “الجمهورية الإسلامية” منذ نشأتها، معترضا على “تفريس” المجتمع بالقوة، وقمع الحريات وسلب الحقوق تحت شعار الدين.

قبضة أمنية عنيفة

وشرع نظام الملالي، على مدار عشرات السنوات، في إحكام قبضة أمنية عنيفة على أطياف الإيرانيين، واختلاق صراعات دولية، ومحاولات بائسة لفرض السيطرة على دول الجوار.

فيما عصفت أزمة اقتصادية طاحنة، بما تبقى لدى الإيرانيين من أمل في انصلاح أحوالهم، في ظل هذا الحكم المتسلط، بعد انهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار الفاحش، التي أدت إلى دخول 60% من الشعب الإيراني في دائرة ما دون خط الفقر.

مقرات الباسيج تحترق

أعلن الإيرانيون رفضهم لعمائم الملالي، وحوزاتهم العلمية، وهبوا في وجه قوات الأمن وعناصر الحرس الثوري، ووثقوا رفضهم بحرق مقرات الباسيج في أنحاء البلاد، التي كان آخرها في محافظة جيلان، اليوم السبت، وكذلك في الأحواز يوم الجمعة.

الاحتجاجات الشعبية مستمرة

وانطلقت تجمعات في مناطق متفرقة من إيران، مساء أمس الجمعة 9 من ديسمبر، وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بشعارات تنادي بإسقاط النظام، كما عبر عدد من المتظاهرين عن احتجاجهم بإضرام النار في حوزة دينية في شيراز وبرج اتصالات في طهران.

الإيرانيون يهتفون: كلنا محسن

ونزل أهالي كرمانشاه إلى الشوارع ليلاً للاحتجاج على إطلاق النار والقمع الوحشي لقوات الأمن، فيما هاجمت القوات الأمنية ظهر يوم أمس الجمعة مسيرة صامتة لأهالي هذه المدينة.

وفي طهران، هتف المواطنون، مساء أمس الجمعة، في شارع بيامبر، ردا على إعدام محسن شكاري: “خامنئي القاتل، كلنا محسن”.

44 طفلا قضوا في 3 أشهر

وحسب “إيران إنترناشيونال”، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها وثقت أسماء 44 طفلاً قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الانتفاضة في إيران.

ووفقا لتقرير المنظمة، سجل أن 34 من هؤلاء الأطفال قتلوا بالرصاص الحي، و 4 بطلقات الخرطوش، و5 بالضرب بالهراوات، وطفل واحد بالغاز المسيل للدموع.