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الدفاع المدني: لا وفيات حتى الآن بسبب أمطار الرياض (فيديو)

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الدفاع المدني: لا وفيات حتى الآن بسبب أمطار الرياض (فيديو)

الدفاع المدني: لا وفيات حتى الآن بسبب أمطار الرياض (فيديو)

الدفاع المدني: لا وفيات حتى الآن بسبب أمطار الرياض (فيديو)
٠٢:١٤:١٣ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف العقيد محمد الحمادي متحدث الدفاع المدني، عن آخر تطورات استمرار هطول الأمطار على الرياض، مؤكدًا عدم تسجيل وفيات أوبلاغات احتجاز.

وقال العقيد “الحمادي” في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية :” لا زالت الأمطار مستمرة ولازال الدفاع المدني يدعو الجميع إلى التقيد بالارشادات، كما أنه ولله الحمد حتى هذه اللحظة لم يأتي إلينا أي بلاغات احتجاز”.

وأضاف، أن الحالة المناخية كانت على منطقة الرياض وحائل والقصيم وندعو الجميع بالتقيد بالارشادات طيلة استمرار الحالة المطرية .

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وتابع متحدث الدفاع المدني : لا ننصحكم بالخروج إلى المناطق البرية والتزموا الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار، حيث أن الحالة المطرية التي نشهدها فيها مخاطرة لنا ولمن معنا عند التوجه لمثل هذه المناطق.

الكلمات الدلالية:
الارصاد الرياض امطار الرياض طقس المملكة

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