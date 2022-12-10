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وزير الخارجية الفلسطيني عن قمم الرياض: حققت نتائج تاريخية وخدمت القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني عن قمم الرياض: حققت نتائج تاريخية وخدمت القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني عن قمم الرياض: حققت نتائج تاريخية وخدمت القضية الفلسطينية
٠٢:١١:١٧ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بمخرجات قمم الرياض ونتائجها الإيجابية، بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

مخرجات القمة فاقت التوقعات

وقال المالكي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية (واس) “إن مخرجات القمم فاقت التوقعات وغطت الاحتياجات، وحظيت خلالها القضية الفلسطينية بما تستحق من اهتمام، وكانت حاضرة بامتياز وقوة مع كل كلمة وفي كل بيان”.

يوجه الشكر لقيادة المملكة

ووجه المالكي شكره لقيادة المملكة التي أوفت بما التزمت به، وعكست روح المسؤولية والعمل الجماعي، وأظهرت الوفاء لقضايا العرب المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتاً النظر إلى أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كانت الدافع لهذا النجاح والتميز، مشيداً في الوقت ذاته بسياسات المملكة، وقيادتها الحكيمة على قدرتها في التحضير والاستيعاب بكل تفاصيله، وفي إخراج القمم بما ابتغته من نجاحات.

وأكد الوزير المالكي أن فلسطين بقيادتها وشعبها وقضيتها غادرت أرض وسماء المملكة بارتياح كبير، معرباً عن تطلعاته بالعمل المستمر مع المملكة لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، ولما فيه خير للقضايا القومية وعلى رأسها القضية المركزية الأولى وهي القضية الفلسطينية.

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