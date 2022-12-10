«متحدث الصحة» يحذر من فيروس الإنفلونزا الموسمية.. وهذه طرق الوقاية

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حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، من خطورة فيروس الإنفلونزا الموسمية، وأنه قد يودي بحياة المريض، ولا سيما للفئات عالية المخاطر.

لقاح الإنفلونزا يقي من الأعراض بنسبة 80%

وقال العبدالعالي إن المملكة تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي قد تؤدي للوفاة، ولاحظنا عددا متزايدا في الطوارئ بسبب الإصابة وننصح بعدم التعرض للأمطار والتيارات الباردة وارتداء الكمامات عند الإصابة.

وأضاف: “خلال هذه الأيام نشاط الإنفلونزا الموسمية أقوى من العامين الماضيين والعناية المركزة مليئة بالكثيرين بسببها وبنسبة 80% اللقاح يقي من الأعراض الشديدة”.

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أعراض الإنفلونزا

ونوه أن فيروس الإنفلونزا يحصد أرواح مئات الآلاف سنويا، ويجب الحذر والوقاية منه وبالأخص للأطفال أقل من 5 سنوات والنساء الحوامل ومن يعانون من الأمراض المزمنة، مثل الأمراض التنفسية أو السكري والكلى ونحوها.

وأفاد متحدث وزارة الصحة أن أبرز أعراض فيروس الإنفلونزا هي:

رشح وكحة

وجود صعوبة في التنفس

ارتفاع درجة الحرارة

الشعور بألم العضلات والمفاصل

شائعات حول لقاحات الأنفلونزا وكورونا

لفت متحدث وزارة الصحة إلى أن لقاحات فيروس كورونا لا تتسبب في إصابة الأشخاص بالمزيد من الفيروسات بسبب خفض المناعة، كما أشيع، بل هي ضرورية جدا للوقاية.

ومن أبرز طرق الوقاية من فيروسات الإنفلونزا: