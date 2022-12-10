السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«متحدث الصحة» يحذر من فيروس الإنفلونزا الموسمية.. وهذه طرق الوقاية
الداخلية تعلن ضبط 2135 امرأة وافدة وتكشف التفاصيل
الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
«داخل الاستاد»..موت البغتة يحصد الصحفي الأمريكي داعم الشواذ جنسيًا أثناء مباراة الأرجنتين
«الرياض والقصيم والشرقية» توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان سيول

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«متحدث الصحة» يحذر من فيروس الإنفلونزا الموسمية.. وهذه طرق الوقاية

«متحدث الصحة» يحذر من فيروس الإنفلونزا الموسمية.. وهذه طرق الوقاية

«متحدث الصحة» يحذر من فيروس الإنفلونزا الموسمية.. وهذه طرق الوقاية
٠١:٥٤:١٣ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، من خطورة فيروس الإنفلونزا الموسمية، وأنه قد يودي بحياة المريض، ولا سيما للفئات عالية المخاطر.

لقاح الإنفلونزا يقي من الأعراض بنسبة 80%

وقال العبدالعالي إن المملكة تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي قد تؤدي للوفاة، ولاحظنا عددا متزايدا في الطوارئ بسبب الإصابة وننصح بعدم التعرض للأمطار والتيارات الباردة وارتداء الكمامات عند الإصابة.

وأضاف: “خلال هذه الأيام نشاط الإنفلونزا الموسمية أقوى من العامين الماضيين والعناية المركزة مليئة بالكثيرين بسببها وبنسبة 80% اللقاح يقي من الأعراض الشديدة”.

اقرأ أيضا:

الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

أعراض الإنفلونزا

ونوه أن فيروس الإنفلونزا يحصد أرواح مئات الآلاف سنويا، ويجب الحذر والوقاية منه وبالأخص للأطفال أقل من 5 سنوات والنساء الحوامل ومن يعانون من الأمراض المزمنة، مثل الأمراض التنفسية أو السكري والكلى ونحوها.

وأفاد متحدث وزارة الصحة أن أبرز أعراض فيروس الإنفلونزا هي:

  • رشح وكحة
  • وجود صعوبة في التنفس
  • ارتفاع درجة الحرارة
  • الشعور بألم العضلات والمفاصل

شائعات حول لقاحات الأنفلونزا وكورونا

لفت متحدث وزارة الصحة إلى أن لقاحات فيروس كورونا لا تتسبب في إصابة الأشخاص بالمزيد من الفيروسات بسبب خفض المناعة، كما أشيع، بل هي ضرورية جدا للوقاية.

ومن أبرز طرق الوقاية من فيروسات الإنفلونزا:

  • الحصول على اللقاحات اللازمة
  • الابتعاد عن الأمطار وتيارات الهواء الباردة
  • اتباع طرق الوقاية بارتداء الكمامات
  • التواصل مع وزارة الصحة والمراكز لمعرفة أحدث التطورات

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأنفلونزا الموسمية فيروس كورونا وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
«الأرصاد»: موجة البرد تصل الرياض الثلاثاء

«الأرصاد»: موجة البرد تصل الرياض الثلاثاء

١١:٣٥ ص، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
205 وظائف عبر بوابة «العمل عن بعد».. الشروط والمزايا ورابط التسجيل

205 وظائف عبر بوابة «العمل عن بعد».. الشروط والمزايا ورابط التسجيل

٠٥:٥٣ م، السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠
هل يمكن التنازل عن «القرض العقاري» للزوجة أو الأقارب؟

هل يمكن التنازل عن «القرض العقاري» للزوجة أو الأقارب؟

٠٢:٤٥ م، الخميس، ٠٧ فبراير ٢٠١٩
«العمل» توضح شروط إلغاء بدلات موظفي الشركات

«العمل» توضح شروط إلغاء بدلات موظفي الشركات

٠٧:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *