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الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة
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الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة
٠١:٢٦:٢٢ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، آخر حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 36 إصابة جديدة، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 826,153 حالة، من بينها 3098 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 37 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

الصحة: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 50 حالة

وتابعت: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813,573 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9482 حالة وفاة.

الكلمات الدلالية:
اصابات كورونا فيروس كروونا كورونا في السعودية وزارة الصحة

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