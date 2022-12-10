«داخل الاستاد»..موت البغتة يحصد الصحفي الأمريكي داعم الشواذ جنسيًا أثناء مباراة الأرجنتين

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حصد موت الفجأة الصحفي الأمريكي “غرانت وال” الذي أثار الغضب خلال محاولة دخول استاد بقطر لتغطية أحداث مباراة مرتديًا “تيشيرت” يرمز لدعم الشواذ جنسيًا.

وكان الأمن في قطر رفض دخول الصحفي إلى الاستاد لمخالفته التعليمات واللوائح بارتداء ملابس تدعم الشواذ جنسيًا، ما دعا الصحفي للحديث عن منعه من دخول الاستاد بسبب هذا الأمر.

وأثارت الواقعة حينها غضب الجميع، بسبب عدم احترام الصحفي للقواعد والتعليمات أثناء المونديال.

ونثلت شبكة CNN الأمريكية، عن شاهد عيان، أن وال “انهار” في المنطقة المخصصة للإعلام، خلال تغطيته لمباراة الأرجنتين وهولندا، بملعب لوسيل، مساء الجمعة.

وقالت “يو إس سوكر” في بيان على حسابها الرسمي على تويتر: “تشعر أسرة كرة القدم الأمريكية بأكملها بالحزن عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال”.

واشتكى غرانت وال من “ضيق في صدره”، وقال إنه طلب المساعدة في عيادة كأس العالم الطبية، وذلك خلال حلقة من برنامج Futbol نُشرت في 6 ديسمبر أي قبل أربعة أيام من وفاته.

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وقال وال إنه طلب المساعدة في العيادة الطبية في المركز الإعلامي لكأس العالم، معتقدًا أنه مصاب بالتهاب الشعب الهوائية، مضيفا أنه أعطي دواء للسعال و”إيبوبروفين”، وشعر بتحسن بعد ذلك بوقت قصير.

لكن وأثناء تغطية الصحفي لمباراة أمس بين الأرجنتين وهولندا، شعر بإعياء بشكل مفاجئ وداهمه الموت في لحظات، ما أثار حالة رعب بين الإعلامين المتواجدين معه في المنطقة المخصصة للإعلام.