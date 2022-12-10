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«الرياض والقصيم والشرقية» توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان سيول

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«الرياض والقصيم والشرقية» توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان سيول

«الرياض والقصيم والشرقية» توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان سيول

«الرياض والقصيم والشرقية» توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان سيول
١٢:٥٨:١٤ م، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30-كم/ساعة على الجز الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج.

أمطار على جازان

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية ، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعه الـ 7 مساءً.

الكلمات الدلالية:
الارصاد امطار السعودية سيول المنطقة الشرقية طقسالمملكة

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