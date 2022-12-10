تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم من تساقط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة يصاحبها أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة، وأنها تكون -بمشيئة الله- على هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل «النعيرية وقرية العليا».

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «العرضيات وأضم وبني يزيد وميسان».

3 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد».

4 – منطقة جازان، وتشمل «الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد».

5 – منطقة عسير، وتشمل «أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل ».

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة بدأت الساعة الـ 12 من صباح اليوم، وتستمر – بمشيئة الله – حتى المساء.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض

الآن.. شاهد جريان سيول روضة سدير مع بردية الخويشات شمال الرياض