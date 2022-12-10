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الملعقة كلمة السر.. وصفة فعالة من «الخضيري» لمواجهة السمنة ومساعدة مرضى السكري
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الملعقة كلمة السر.. وصفة فعالة من «الخضيري» لمواجهة السمنة ومساعدة مرضى السكري

الملعقة كلمة السر.. وصفة فعالة من «الخضيري» لمواجهة السمنة ومساعدة مرضى السكري

الملعقة كلمة السر.. وصفة فعالة من «الخضيري» لمواجهة السمنة ومساعدة مرضى السكري
٠٣:٣٥:٥٥ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قدم الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، وصفة جديدة وبسيطة لمواجهة السمنة ومساعدة مرضى السكري.

وقال في مقطع فيديو على حسابه بـ«سناب شات»، إن الاستغناء عن الخبز والمعجنات هو كلمة السر في مواجهة السمنة والسكري، داعيا إلى جعل الملعقة هي بديل الخبز بأن نأكل طعامنا مهما كان بالملعقة وليس الخبز.

ولفت إلى أننا بتنا نستخدم الخبز كبديل للملعقة إذ نستخدمه كحامل للطعام ليس أكثر، وهذا خطأ بشكل كبير.

دراسة جديدة

ومؤخرا، كشفت دراسة استرالية جديدة، عن علاج محتمل للسمنة، التي يشتكي منها ملايين البشر، في كافة أنحاء العالم.

وأظهرت الدراسة أن مادة السيليكا المسامية، أو جزيئات الرمل المنّقى، تمنع امتصاص الدهون والكربوهيدرات في الجسم، وأنها قد تكون علاجًا محتملًا للسمنة من دون آثار جانبية، حسب «لوطن».

وأجريت الدراسة في جامعة ساوث أستراليا، وتعتبر الأولى من نوعها ،التي تتحقق من كيفية منع جزيئات السيليكا المسامية لعملية امتصاص الدهون والسكر في الجهاز الهضمي.

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الكلمات الدلالية:
الخبز الخضيري السكري السمنة القمح مرضى السكري وصفات طبية

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