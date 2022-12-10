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لهذا السبب.. القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي

لهذا السبب.. القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي

لهذا السبب.. القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي
٠٣:٣٢:١٣ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، أنه تم توقيف إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا على خلفية شبهات فساد.

وأوضحت أنه تم توقيف 4 أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية، صباح أمس الجمعة، في سياق القضية نفسها.

ضبط 4 آخرين

وأضافت الوكالة أن كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، أوقفت للاستماع إليها من الشرطة.

ومن بين الموقوفين الأربعة مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، هو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضًا اشتراكي، والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية وقيادي نقابي إيطالي.

ويدور التحقيق الذي يقوده قاضٍ في بروكسل حول تصرفات دولة، يشتبه في أنها تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة، وفق مكتب المدعي الفدرالي.

وبالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي.

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