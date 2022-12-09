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البيت الأبيض يُحذر من الشراكة العسكرية الواسعة بين روسيا وإيران
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البيت الأبيض يُحذر من الشراكة العسكرية الواسعة بين روسيا وإيران

البيت الأبيض يُحذر من الشراكة العسكرية الواسعة بين روسيا وإيران

البيت الأبيض يُحذر من الشراكة العسكرية الواسعة بين روسيا وإيران
٠٢:٥١:١٠ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

حذر المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الشراكة العسكرية الواسعة النطاق بين موسكو وطهران تلحق ضررًا بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران والمجتمع الدولي.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مركزها روسيا تنشط خصوصا في حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية.

مساعدات بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز دفاعاتها الجوية ضد الطائرات المسيرة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها لوضع حد لتلك العلاقة، بما يشمل العلاقة في مجال الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية ستطالب الدول الشريكة بمناقشة الشراكة الروسية الإيرانية والتصدي لها.

روسيا تعمل على توسيع ترسانتها النووية

وكشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن روسيا تعمل على توسيع ترسانتها النووية وتحديثها، في الوقت الذي لمح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية لحماية روسيا.

وأكد أنه في الوقت الذي يواصل فيه الكرملين حربه الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا، شاهد العالم بأسره بوتين وهو يهدد بشكل غير مسؤول بالمرة باستخدام اسلحة نووية، لافتًا إلى أن روسيا تعمل على تحديث ترسانتها النووية وزيادتها.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إيران البيت الأبيض الشراكة العسكرية حزمة مساعدات روسيا

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