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«المرور» يُحذر: عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها لهذا المبلغ الكبير
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«المرور» يُحذر: عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها لهذا المبلغ الكبير

«المرور» يُحذر: عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها لهذا المبلغ الكبير

«المرور» يُحذر: عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها لهذا المبلغ الكبير
٠٣:٠٨:١١ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنن الإدارة العامة للمرور، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها خطأ جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

وأوضح أن تلك المخالفة المرورية تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال، داعيا إلى عدم تعريض حياتنا وذوينا للخطر.

أمطار الرياض

واستمرارًا لموجة الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض، تتساقط كميات من الأمطار على حريملاء مع تدفق شلالات غار أو قاطور بحوطة سدير وسط تقلبات الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظة حريملاء لهطول أمطار غزيرة، مع تدفق شلالات حوطة سدير بمنطقة الرياض.

السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي

وأدت السيول الجارية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى تعلق السيارات في الطرق الرئيسية في شعيب مرخ بالزلفي في منطقة الرياض، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شوهد عدد من السيارات العالقة إثر سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على المنطقة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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