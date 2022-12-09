«برنت» يُسجل 76.10 دولارًا.. النفط يواصل الهبوط لأدنى مستوى في عام

تواصل- فريق التحرير

تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في عام عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استمرار القلق حيال آفاق الطلب على الخام.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير تراجعًا طفيفاً يبلغ 0.06% أو 5 سنتات لتسجل 76.10 دولار للبرميل عند التسوية، ومسجلة خسائر أسبوعية تبلغ 11%.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% أو ما يعادل 44 سنتًا عند 71.02 دولار للبرميل، ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، ويهبط بنحو 11% في إجمالي هذا الأسبوع.

تقلبات ملحوظة

وعانى سوق النفط من تقلبات ملحوظة هذا الأسبوع، مع ضعف السيولة وتباين التوقعات بشأن آفاق الطلب والمعروض من الخام.

وأظهرت بيانات اليوم أن تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تجاوز التوقعات في نوفمبر، ما يهدد بمزيد من عمليات رفع الفائدة وسط مخاوف الركود الاقتصادي.

وقال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إن بلاده قد تخفض إنتاجها من النفط، ردًا على قرار مجموعة السبع بوضع حد أقصى لسعر بيع الخام.

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