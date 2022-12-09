بينهم مسؤولون كبار.. روسيا تمنع 200 مواطن كندي من دخول أراضيها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قررت فرض عقوبات على 200 مواطن كندي، وذلك ردًا على العقوبات التي فرضتها السلطات الكندية.

عقوبات على 200 كندي بينهم برلمانيون

وأكدت في بيان لها، أنه تم فرض عقوبات على 200 مواطن كندي، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون.

وأوضحت – حسب «سبوتنيك»- أنه ردًا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد مسؤولين روس وعسكريين وقضاة وموظفي هيئات إنفاذ القانون ونشطاء مجتمع، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، تقرر منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد، مبينة أنه من بين هؤلاء:

1 – مسؤولون رفيعو المستوى.

2 – برلمانيون متقاعدون وحاليون.

3 – موظفو هيئات إنفاذ القانون.

4 – خبراء.

5 – نشطاء من العديد من الهياكل والمنظمات التي تخدم بشكل مباشر نهج رهاب الروس في نظام رئيس الوزراء جاستين ترودو.

كندا تفرض عقوبات على 33 روسيًا

والجمعة، أعلنت السلطات الكندية، فرض عقوبات جديدة على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية، مؤكدة أن العقوبات المفروضة طالت 33 شخصًا روسيا، وأنها شملت:

1 – وزارة الداخلية الروسية.

3 – دائرة السجون الاتحادية.

2 – اللجنة المركزية للانتخابات.

4 – وكالة الفيدرالية لشؤون القوميات.

4 – لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ووزارة العدل.

وردًا على استدعاء وزارة الخارجية الكندية غير المبرر للسفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كندا في موسكو.

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