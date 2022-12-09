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توضيح هام من «الزكاة والضريبة» بشأن الحد الأقصى للاستيراد دون رسوم جمركية
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توضيح هام من «الزكاة والضريبة» بشأن الحد الأقصى للاستيراد دون رسوم جمركية

توضيح هام من «الزكاة والضريبة» بشأن الحد الأقصى للاستيراد دون رسوم جمركية

توضيح هام من «الزكاة والضريبة» بشأن الحد الأقصى للاستيراد دون رسوم جمركية
٠٢:٠٣:٠٥ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار بشأن ضوابط استيراد الجوالات وكذلك الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة الخاصة بها.

وقالت الهيئة، إنه يسمح باستيراد جهازين كحد أقصى من أجهزة الجوال، علمًا بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية.

وأضافت الهيئة أن أجهزة الكمبيوتر مُعفاة أيضًا من الرسوم الجمركية، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

الدراجة النارية

ومؤخرا، أصدرت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، توضيحا حول استيراد الدراجة النارية وموقفها من القيمة المضافة.

 جاء ذلك في تغريدة على حسابها بتويتر ردًا على استفسار لأحد المواطنين، حول استيراد الدراجة النارية.

وقالت الهيئة: “عزيزي العميل، إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل”.

وأضافت أنه «لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية, كما أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات».

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توضيح مهم من «الزكاة والضريبة» حول استيراد الدراجة النارية وموقفها من القيمة المضافة

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