الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على حريملاء مع تدفق الشلالات في الرياض

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استمرارًا لموجة الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض، تتساقط كميات من الأمطار على حريملاء مع تدفق شلالات غار أو قاطور بحوطة سدير وسط تقلبات الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظة حريملاء لهطول أمطار غزيرة، مع تدفق شلالات حوطة سدير بمنطقة الرياض.

الخير يقترب للعاصمة #الرياض

امطار غزيرة على #حريملاء الان مباشر س ١٢.٠٠ ليلة السبت ١٦ جمادأول ١٤٤٤

📷 بدر ال معدي pic.twitter.com/v9EiVmr1Du — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 9, 2022

السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي

وأدت السيول الجارية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى تعلق السيارات في الطرق الرئيسية في شعيب مرخ بالزلفي في منطقة الرياض، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شوهد عدد من السيارات العالقة إثر سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على المنطقة.

📍 فيديو متداول

تعلق سيارات في سيول

شعيب مرخ بالزلفي

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

9 ديسمبر 2022م

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. pic.twitter.com/ZwQqwWVDLz — طقس (@tqqs) December 9, 2022

سيول شعيب مرخ تقطع طريق المجمعة

ووسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية في الزلفى بمنطقة الرياض، وذلك مع جريان سيل شعيب أبور مل شرق روضة نورة شمال الرياض، وذلك بالتزامن مع جريان سيل شعيب مرخ.

جريان سيول روضة سدير مع بردية الخويشات

وتشهد منطقة الرياض ومحافظاتها تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية مع رياح باردة وانخفاض درجات الحرارة.

📍 فيديو

شلالات غار ابوقاطور #حوطة_سدير

السبت ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

10 ديسمبر 2022م

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. pic.twitter.com/nX9gqbErlW — طقس (@tqqs) December 9, 2022

سيول وبرد في أعالي شعبان روضة سدير

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وبرد في أعالي شعبان روضة سدير شمال الرياض.

📍 فيديو

بردية #حوطة_سدير شعيب وراط

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

9 ديسمبر 2022م

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. pic.twitter.com/pZDPHZNeWb — طقس (@tqqs) December 9, 2022

بردية تاريخية قوية جنوب أم حزم

وأوضحت الفيديوهات بردية الخويشات بالمستوي شمال أشيقر الوشم، بالتزامن مع بردية تاريخية قوية جنوب أم حزم طريق «شقراء – المستوي».

أمطار غزيرة على ثادق والقويعية بالرياض

فيما تشهد محافظات ثادق والقويعية بمنطقة الرياض، تساقط أمطار غزيرة مع أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة، حيث أظهرت مقاطف فيديو متداولة على مواقع التواصل، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على ثادق والقويعية ومحافظات مختلفة من منطقة الرياض.

📍 فيديو

امطار محافظة #ثادق الآن

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

9 ديسمبر 2022م

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. pic.twitter.com/qDrU5CT3XE — طقس (@tqqs) December 9, 2022

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية.

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